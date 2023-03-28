البيت الأبيض: ليس بوسعنا تأكيد اعتراض روسيا قذيفة GLSDB

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد المعلومات عن اعتراض القوات الروسية قذيفة GLSDB أمريكية موجهة في أوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "ليس بوسعي تأكيد التقارير الروسية أنهم أسقطوا إحدى القذائف من هذا النوع. اطلعت على الأنباء الصحفية، ولكن ليس بوسعنا تأكيدها".

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وأضاف أن واشنطن "قد وعدت بتقديم قذاف من هذا النوع لأوكرانيا، ولكن لمعرفة عددها وأين موجودة الآن يجب التوجه باستفسار إلى البنتاغون".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية اعترضت قذيفة GLSDB الموجهة، لأول مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس