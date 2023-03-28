الولايات المتحدة تؤيد تأسيس محكمة دولية خاصة بأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة عن تأييدها لتأسيس محكمة دولية خاصة بأوكرانيا، تصدر أحكامها بناء على التشريعات الأوكرانية.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تؤيد إنشاء محكمة خاصة بجرائم العدوان ضد أوكرانيا، بشكل محكمة دولية من شأنها أن تقوم على أساس المنظومة القانونية الأوكرانية مع عناصر المنظومة الدولية".

وأضاف باتيل أن المحكمة يجب أن تحظى بدعم دولي واسع، وخاصة من قبل الأوروبيين.

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وأشار إلى أنه من المحبذ أن تتخذ هذه المحكمة مقرا لها من إحدى الدول الأوروبية.

وكانت أوكرانيا قد طالبت بتأسيس محكمة دولية من هذا القبيل. كما دعت المفوضية الأوروبية لتأسيس محكمة للتحقيق "في الجرائم الروسية في أوكرانيا".

بدورها، أكدت روسيا أن تشكيل أي محكمة دولية سيتطلب مواقفة مجلس الأمن الدولي، الذي تمتلك روسيا حق النقض فيه، وأن أي محكمة خارج إطار الأمم المتحدة لن تكون شرعية.

المصدر: نوفوستي