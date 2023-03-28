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البابا فرنسيس يعلن استعداده للوساطة مع كييف لمنع طرد الرهبان من دير بيتشيرسكايا لافرا

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البابا فرنسيس يعلن استعداده للوساطة مع كييف لمنع طرد الرهبان من دير بيتشيرسكايا لافرا
Legion-Media
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أعرب البابا فرنسيس عن استعداده للوساطة بين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، والكنيسة الأوكرانية المنشقة ومنع طرد الرهبان من دير بيتشيرسكايا لافرا التاريخي الروسي في كييف.

وقال رئيس الاتحاد العالمي لأنصار الإيمان القديم، ليونيد سيفاستيانوف: "أعلن البابا أنه مستعد للوساطة حتى يتسنى للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحث جميع القضايا، بما يساعد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في الدفاع عن موقفها. وإذا كانت هناك مشكلة في إطلاق الاتصالات، ونقل وجهات النظر فهو جاهز لذلك".

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وأشار إلى أن البابا ليس لديه آليات قانونية أخرى للمساعدة، باستثناء الدعوة إلى السلام والمفاوضات.

وتابع: "يمكنه فقط أن يدعو إلى السلام والحوار والمفاوضات. ويدعو إلى احترام الأماكن المقدسة، حتى تتوقف الإجراءات التي تحدث الآن، ولكن التدخل بطريقة ما على وجه التحديد، ليس لديه مثل هذه الآليات القانونية".

المصدر: تاس

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