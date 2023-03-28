هيرش لـRT: الإدارة الأمريكية تتفادى التحقيق في تفجير "السيل الشمالي" لأنها تعرف الفاعل

أكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، لقناة RT أن البيت الأبيض يتفادى أي تحقيق في تفجير "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا، لأنه على دراية تامة بالجاني.

وأكد هيرش أن بايدن لم يفكر بالعواقب عندما فجر أنابيب غاز "السيل الشمالي".

وأشار إلى أن الشعب الأمريكي لا يعرف ما يحدث حول أنابيب غاز "السيل الشمالي".

وقال إن الصيف والخريف القادمين قد يكونان مأساويين على أوروبا التي لن تتمكن من إيجاد الغاز المسال اللازم نظرا لشحه في العالم، واستحالة تعويض الغاز الروسي، محذرا من تضخم إضافي في أوروبا على خلفية ذلك.

المصدر: RT