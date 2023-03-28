لجنة السياسات الأمنية في البرلمان السويسري توافق على بيع دبابات "ليوبارد" لألمانيا

وافقت لجنة السياسات الأمنية في المجلس الوطني (مجلس النواب) السويسري على إخراج 25 دبابة ألمانية الصنع من نوع "ليوبارد" من الخدمة لتسليمها لألمانيا لاحقا.

وجاء في بيان صادر عن البرلمان السويسري، يوم الثلاثاء، أن 17 نائبا أيدوا المقترح، فيما عارضه 7 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وأضاف البيان أن ذلك "يجب أن يكوّن الأساس لبيع الدبابات التي لم تعد سويسرا بحاجة إليها، إلى صانعها في ألمانيا".

إقرأ المزيد

ومن المتوقع أن يجري التصويت على المقترح في اللجنة المختصة بمجلس الولايات (المجلس الأعلى في البرلمان)، ثم تصويت مجلسي البرلمان عليه.

وكانت ألمانيا قد توجهت إلى سويسرا بطلب شراء الدبابات، ويتطلب ذلك إخراجها من الخدمة في سويسرا بقرار من البرلمان.

ويدور الحديث عن 25 دبابة من نوع Pz-87، وهي نسخة من دبابات "ليوبارد 2A4" ألمانية الصنع، محدثة في سويسرا.

المصدر: نوفوستي