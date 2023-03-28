رئيس البرلمان الأوكراني: لا يمكننا قتال روسيا حتى تخور قوانا

أكد رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، أن أوكرانيا لا يمكنها مواجهة روسيا بقدراتها الهائلة والقتال حتى الإنهاك، مجددا مطالبة بريطانيا وحلفاءها بإمداد كييف بالمال والسلاح.

وقال ستيفانتشوك إن كييف يجب أن تحقق "النتصار" خلال العام الجاري، وأضاف: "لسنا في وضع يسمح لنا بالقتال إلى درجة الإنهاك، خلافا لروسيا التي تتمتع بقدرات هائلة".

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ودعا بريطانيا والدول الأخرى إلى تسريع إرسال الأسلحة الحديثة للقوات الأوكرانية، محذرا من عواقب "كارثية" إن لم يحدث ذلك.

المصدر: RT