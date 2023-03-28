خبير عسكري يكشف السمة الرئيسية لمنظومة قاذف اللهب "سونتسيبيوك"

أعلن الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريغين، أن الذخيرة الحرارية هي السمة الرئيسية لمنظومة قاذف اللهب TOS-1a "سونتسيبيوك" (الشمس الحارقة).

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وقال في حديث لصحيفة "إزفستيا: "(الشمس الحارقة) هي منظومة موثوقة جدا وهي متحركة وذات قوة تدمير كبيرة ودقة عالية في إصابة الأهداف، والشيء الجديد فيها هي الذخائر الحرارية التي تصيب الأهداف بفعالية عالية".

وأضاف الخبير: أثبت استخدام هذه المنظومة في العملية العسكرية الخاصة فعاليتها وقدراتها العالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة تستخدم بدعم من منظومة "BM-21 "Grad: ما يسمح باستخدام أنواع مختلفة من المقذوفات لتغطية الأهداف بإحكام شديد. وبفضل تنسيق العمل بين المقاتلين، تزداد خسائر العدو، وتتعرض نقاط إطلاق النار وأماكن انتشار قواته لإطلاق نيران كثيفة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"