المفوض الأممي لحقوق الإنسان يشدد لكييف على أهمية احترام الحريات الدينية

أكد المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تعليقا على انتقادات كييف لتقرير المفوضية، أن المهم احترام حقوق الإنسان، بما فيها الحريات الدينية.

وقال تورك: "من المهم للغاية بالنسبة لنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان احترام جميع الحريات. وهذا يشمل حرية الدين. وهذا يشمل حرية التعبير وكل ما تنطوي عليه حقوق الإنسان".

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وأضاف: "كما تعلمون، في التقرير الدوري الذي أصدره مكتبي يوم الجمعة الماضي، سلطنا الضوء على هذه الجوانب".

ونشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق تقريرا عن حرية الدين في أوكرانيا، يسلط الضوء على التمييز ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وانتقد ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، تقرير المنظمة ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الامتناع عن التقييمات السياسية غير المتوازنة.

المصدر: نوفوستي