أوكرانيا تدعو الأمم المتحدة للامتناع عن التقييمات السياسية حول الكنيسة الأرثوذكسية

انتقد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ودعا إلى الامتناع عن "التقييمات السياسية" حول الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

في وقت سابق، ذكرت إدارة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو وعموم روسيا، أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر تقريرا عن حرية الدين في أوكرانيا، يسلط الضوء على التمييز ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

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وقال نيكولينكو: "أوكرانيا دولة ديمقراطية تضمن حرية الدين فيها. لكن الحرية لا تعطي الحق لأحد بممارسة أنشطة تقوض الأمن القومي. ندعو مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الامتناع عن التقييمات السياسية غير المتزنة والاعتماد في تقريره على الحقائق والوقائع".

في يوم 10 مارس، أرسلت إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا"(مؤسسة رسمية أوكرانية)، رسالة إلى الدير، قالت فيها إنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم في عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

المصدر: نوفوستي