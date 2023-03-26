مطران زابوروجيه ومليتوبول يضرب عن الطعام احتجاجا على ملاحقة سلطات أوكرانيا للرهبان

أعلن الأب لوقا مطران زابوروجيه ومليتوبول أنه سيضرب عن الطعام اعتبارا من 27 مارس حتى 29 مارس - تاريخ الإخلاء المحتمل لرهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية كنيسة بيتشيرسكايا لافرا.

في وقت سابق من اليوم، ترأس المطران أونوفري رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية اليوم الأحد صلاة قداس في كييف بيتشيرسكايا لافرا، وهو المعبد الذي تطالب سلطات كييف رجال الدين بمغادرته في 29 مارس.

وقال المطران لوقا: "بغض النظر عن صفتي الدينية، وفقط باعتباري من المؤمنين، لا يمكنني النظر كيف يتم اضطهاد كنيستنا، وكيف يتم تحويل المقدسات إلى معروضات متاحف. ما العمل؟ تعالوا لنفرض الصيام على أنفسنا. نعلن الصيام عن الطعام اعتبارا من الاثنين وخلال الثلاثاء والأربعاء أي حتى 29 مارس. أعلن الإضراب عن الطعام دعما لرهبان كييف بيتشيرسكايا لافر. خلال هذه الأيام، فقط سأشرب الماء".

في يوم 10 مارس، أرسلت إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا"(مؤسسة رسمية أوكرانية)، رسالة إلى الدير، قالت فيها إنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم في عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

المصدر: نوفوستي