مستجدات الانتخابات الأمريكية في يومها الحاسم لحظة بلحظة.. تحديث مستمر

تجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويواكب موقع RT تفاصيل الاقتراع والنتائج الأولية لحظة بلحظة بانتظار النتيجة النهائية بين المرشحين الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

- ترامب يتوقع أن تكون نتائج الانتخابات لصالحه في ولايات رئيسية مثل تكساس وفلوريدا وأريزونا.

- تلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وهذه الولايات هي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.

- نظرا للزيادة الكبيرة في التصويت عبر البريد بسبب وباء كورونا، وصعوبة فرز بطاقات الاقتراع، قد لا تعرف النتائج يوم الثلاثاء.

- 99 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية

- مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في كل من ولايات بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا.

- بايدن يفوز بأصوات ديكسفل نوتش بولاية نيوهامشير.

- ترامب يفوز بـ16 صوتا في ميلزفيلد التابعة لنيوهامشير، في حين حصل بايدن على 5 أصوات.

- ارتفاع مؤشرات بورصة "وول ستريت".

- بايدن يدعو الأمريكيين للتصويت.

بايدن قبل ساعات من الحسم: سنعيد الكرامة إلى البيت الأبيض.

It all comes down to this.



Go vote: https://t.co/eoxT07uII9pic.twitter.com/0Sj7qlj5Bl — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

- ميلانيا ترامب تدلى بصوتها في انتخابات الرئاسة بولاية فلوريدا.

- رفض قاض اتحادي في ولاية تكساس محاولة من جانب الجمهوريين لاستبعاد 127 ألف صوت أدلى بها ناخبون بالفعل في أماكن للتصويت من السيارات في هيوستون.

- تجاوز نسبة المشاركة في 4 ولايات مثيلتها عام 2016.

- الأمن الداخلي الأمريكي: لا مؤشرات على نجاح أي طرف خارجي في تعريض الأصوات للشبهة.

- وزارة الأمن الداخلي: الانتخابات تجري بشكل طبيعي ولا وجود لدليل على القرصنة.

-وزارة الأمن الداخلي: مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في تقارير عن مكالمات آلية تحاول قمع الناخبين.

- الأسهم الأوروبية تبلغ قمة أسبوع مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأمريكية.

- ترامب: ليس هناك سبب لتجاوز تاريخ الاقتراع وهناك متسع من الوقت لفرز الأصوات.

- ترامب: من حق الأمريكيين أن يعرفوا اسم الفائز يوم الانتخابات.

- متحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب سيفوز بولايتي نيفادا ومينيسوتا.

- سلطات نيبراسكا الأمريكية: مجهولون يدعون الناخبين هاتفيا لعدم التصويت والبقاء في البيت.

- قاض أمريكي يأمر بفحص أوراق الاقتراع العالقة في المراكز البريدية.

- ترامب: نتقدم بشكل حازم في الانتخابات بما في ذلك بالولايات المتأرجحة بينها فلوريدا.

- ترامب يدعو المواطنين الأمريكيين إلى تجاوز الخلافات الحزبية.

- المدعية العامة لولاية نيويورك: نحقق في مزاعم عن تلقي العديد من الأشخاص مكالمات آلية تطلب من الناخبين عدم التصويت.

Voting is a cornerstone of our democracy. Attempts to hinder voters from casting ballots by spreading misinformation is illegal and will not be tolerated.



That’s why I am actively investigating robocalls allegedly spreading disinformation. — NY AG James (@NewYorkStateAG) November 3, 2020

- رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل معلقا عن الانتخابات الأمريكية: ستكون ليلة غير متوقعة.

It’s going to be an unpredictable night.



The people of the United States are going to determine which course to take for the next four years.



An important moment to reflect upon our transatlantic bond and the values the #EU shares with the USA. #USAElections2020 — Charles Michel (@eucopresident) November 3, 2020

-ترامب: الفوز سهل لكن الخسارة يصعب تجرعها.

- بايدن يدعو أنصاره إلى اختيار الأمل بدلا من الخوف.

المصدر: RT + وكالات