نتائج أولية: ترامب يتقدم في وإنديانا ونيوهامبشير وكينتاكي وبايدن في فلوريدا فرجينيا وفيرمونت
أظهرت النتائج الأولية للسباق الرئاسي الأمريكي تقدم الرئيس، الجمهوري دونالد ترامب، في إنديانا وكينتاكي ونيوهامبشير، مقابل صدارة الديمقراطي، جو بايدن، بفلوريدا فرجينيا وفيرمونت.
وأفادت قناة "CNN" بأن نتائج فرز 1% من الأصوات في إنديانا، التي تعطي 11 صوتا في المجمع الانتخابي، تشير إلى حصول ترامب على 64% مقابل 34% لبايدن.
وفي كينتاكي، التي تعطي 8 من أصوات المندوبين في المجمع، يتقدم ترامب حاليا بـ54% مقابل 44% لبايدن.
بدورها، ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن ترامب يتقدم في نيوهامبشير، التي تعطي 4 أصوات في المجمع الانتخابي، بـ61.5% مقابل 38.5% لبايدن.
وتشير النتائج الأولية في ولاية فلوريدا المتأرجحة، التي تعطي 29 صوتا، كذلك إلى صدارة بايدن بـ50.3% مقابل 48.8% لترامب بعد فرز 52% من الأصوات.
وفي الوقت ذاته أفادت "فوكس نيوز" بأن بايدن هو الفائز المتوقع في ولايتي فيرجينيا، التي تعطي 13 صوتا، وفيرمونت، التي تمنح 3 أصوات.
إلا أن النتائج الأولية المتوفرة حتى الآن تشير إلى تقدم ترامب في فيرجينيا.
المصدر: وكالات