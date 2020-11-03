إجراءات أمنية مشددة حول البيت الأبيض وسط مخاوف من اضطرابات بسبب نتائج الانتخابات

اتخذت السلطات الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة في محيط البيت الأبيض تزامنا مع سير عملية التصويت في مراكز الاقتراع ضمن انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.

ونشرت الأجهزة الأمنية وحدات كثيرة من الشرطة في شوارع حول البيت الأبيض وسط مخاوف متزايدة من اندلاع اضطرابات إثر بدء إعلان نتائج التصويت.

ونصبت قوات الأمن حواجز سلكية حديدية حول البيت الأبيض بينما تم إغلاق منزه لافاييت أمام المقر الرئاسي ومنتزه إيليبس خلفه.

واحتشد عشرات الأشخاص أمام البيت الأبيض خارج الطوق الأمني، بينهم صحفيون ومتظاهرون يرقصون ويغنون، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حوادث.

وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.

وسبق أن ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها بدأت الاستعدادات لاحتمال وقوع اضطرابات واسعة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية وسط مخاوف من عدم الاعتراف بنتائجها من قبل أحد الطرفين أو أنصارهما.

كما تجري الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب وثلث سيناتورات مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي.

المصدر: وكالات