هيئة البريد الأمريكية تعلن الانتهاء من فحص جميع مراكزها بحثا عن أوراق اقتراع عالقة

أعلنت هيئة البريد الأمريكية أنها أكملت عمليات المسح المطلوبة لمنشآت معالجة البريد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في حوالي 12 ولاية، بحثا عن أوراق اقتراع عالقة.

وجاء إعلان الهيئة بعد أن أكدت في وقت سابق أنها لم تتمكن من تنفيذ أمر قاض فدرالي في واشنطن، بفحص جميع المراكز التابعة لها للتأكد من وجود أوراق اقتراع عالقة فيها وإرسالها إلى اللجان الانتخابية.

وكان القاضي الفدرالي إيميت ساليفان قد أمر بفحص جميع مراكز البريد للتأكد من عدم احتجاز أي أوراق للاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن تأخر أو فقدان أوراق الاقتراع في مراكز البريد.

المصدر: "رويترز"