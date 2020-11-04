هيئة البريد الأمريكية تعلن عدم تمكنها من فحص جميع مراكزها بحثا عن أوراق اقتراع عالقة

أكدت هيئة البريد الأمريكية أنها لم تتمكن من تنفيذ أمر قاض فدرالي في واشنطن، بفحص جميع المراكز التابعة لها للتأكد من وجود أوراق اقتراع عالقة فيها وإرسالها إلى اللجان الانتخابية.

وأشارت هيئة البريد في ردها على أمر القضاء، إلى قلة المفتشين في مراكز البريد، الذين يعجزون عن التأكد من ذلك، مضيفة أن على المفتشين أيضا أداء مهامهم العاجلة المتعلقة بالتصويت عبر البريد.

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وأكدت الهيئة أنها لم تتمكن من إتمام الإجراءات المطلوبة بموجب الأمر القضائي في الموعد المحدد.

وكان القاضي الفدرالي إيميت ساليفان قد أمر بفحص جميع مراكز البريد للتأكد من عدم احتجاز أي أوراق للاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن تأخر أو فقدان أوراق الاقتراع في مراكز البريد.

المصدر: نوفوستي