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حملة بايدن: النصر وشيك

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حملة بايدن: النصر وشيك
AFP JIM WATSON
المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن
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قالت جنيفر أومالي مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن فوز موكلها بالانتخابات الرئاسية بات وشيكا.

وأضافت أن طريقة تعامل ترامب مع نتيجة الانتخابات "يائسة".

ولفتت إلى أن الحملة تتوقع الفوز في نيفادا وأن اقتناص أي ولاية أخرى يضمن لهم النصر، مؤكدة أنه بايدن حصل حتى الآن على 254 من أصوات المجمع الانتخابي.

وتوقعت أن تظهر النتائج النهائية بأريزونا في يوم الجمعة، مشيرة إلى تضاؤل الهامش بين المتنافسين في الولاية.

المصدر: "رويترز"

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