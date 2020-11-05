 
مباشر

بايدن: لا أشك في فوزي ويجب التحلي بالهدوء والصبر وإحصاء جميع الأصوات

أخبار العالم

بايدن: لا أشك في فوزي ويجب التحلي بالهدوء والصبر وإحصاء جميع الأصوات
Reuters SAV
المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3bu

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه ليس لديه أدنى شك في الفوز بالانتخابات الرئاسية، داعيا إلى التحلي بالهدوء والصبر وإحصاء جميع بطاقات الاقتراع.

وأضاف في حديثه مع الصحفيين: "ليس لدينا أي شك أنه وبعد الانتهاء من الفرز، سيتم إعلان فوزي أنا والسيناتورة كامالا هاريس. لهذا أطلب من الجميع التحلي بالهدوء".

واقترب بايدن من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات.

وواصل تقليص الفارق الذي يتقدم به ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا بينما يحتفظ بهامش تقدم طفيف في ولايتي نيفادا وأريزونا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا