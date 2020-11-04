ولاية أمريكية تستأنف فرز الأصوات يوم غد

أعلنت ولاية نيفادا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف فرز الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية وعدها، يوم غد الخميس، عند الساعة التاسعة صباحا، بالتوقيت المحلي.

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وأفاد مركز إديسون، بأن ترامب وبايدن يتقاسمان أصوات نيفادا 49% لكل منهما بعد فرز 85% من الأصوات بالولاية.

وتلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وهذه الولايات هي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.

المصدر: RT+ رويترز