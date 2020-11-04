وسائل إعلام: ترامب يقلص تخلفه عن بايدن إلى فارق 7 نقاط فقط

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قلص تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن إلى سبع نقاط فقط.

وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية كبرى، منها شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن بايدن حصد حتى الآن أصوات 220 من أصل أعضاء المجتمع الانتخابي الـ538، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

في الوقت نفسه، قدرت صحيفة "نيويورك تايمز" عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها بين أعضاء المجمع الانتخابي بـ227، مؤكدة حصول ترامب على 213 صوتا.

ولا يزال الغموض يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية