 
مباشر

"تويتر" يحجب تغريدة ترامب الداعية لوقف فرز الأصوات

أخبار العالم

Reuters MANDEL NGAN
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3a2

حجب موقع "تويتر" تغريدة نشرها الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، بعد أن دعا فيها إلى عدم احتساب أصوات انتخابية.

وكتب ترامب: "أي صوت تم استلامه بعد يوم الاقتراع لن يتم احتسابه"، في إشارة إلى الأصوات الواردة عبر البريد.

وأوضح تويتر في رسالة تحذيرية بعد أن حجب التغريدة أن محتوى ما كتبه ترامب "متنازع عليه أو قد يكون مضللا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا