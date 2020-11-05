"تويتر" يحجب تغريدة ترامب الداعية لوقف فرز الأصوات

حجب موقع "تويتر" تغريدة نشرها الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، بعد أن دعا فيها إلى عدم احتساب أصوات انتخابية.

وكتب ترامب: "أي صوت تم استلامه بعد يوم الاقتراع لن يتم احتسابه"، في إشارة إلى الأصوات الواردة عبر البريد.

وأوضح تويتر في رسالة تحذيرية بعد أن حجب التغريدة أن محتوى ما كتبه ترامب "متنازع عليه أو قد يكون مضللا".

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

المصدر: RT