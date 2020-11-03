ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بولاية فلوريدا بدون كمامة (فيديو)

أدلت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، يوم الثلاثاء، بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أدلى بصوته في الفترة التي سبقت موعد الانتخاب، وكذلك فعل المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وظهرت ميلانيا ترامب خلالها توجهها إلى مركز الاقتراع دون كمامة، وقد عبر العديد من المغردين عن سخطهم لتجاهلها البروتوكول الصحي.

First Lady Melania Trump went to a recreation center in Palm Beach, Fla., to vote this morning. She was the only person not wearing a mask.https://t.co/WOa5LqkGMYpic.twitter.com/GFMEAy1mnv — Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) November 3, 2020

JUST IN: @FLOTUS Melania Trump casts her vote in West Palm Beach, #Floridapic.twitter.com/FzCyxWLnAr — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 3, 2020

المصدر: RT + وكالات