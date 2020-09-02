يوم الحسم.. آخر تطورات رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة (محدث)

وصل خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار برشلونة عبر طائرة خاصة، للاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس "البارسا"، لحسم مستقبل "البرغوث".

وقال خورخي ميسي للصحفيين الذين تجمعوا في مطار "إل برات" لاستقباله والحصول على بعض المعلومات حول مصير ليونيل، عبارة واحدة فقط: "لا أعرف أي شيء يا رفاق"، قبل أن يستقل سيارة ويغادر المطار.