باريس سان جيرمان يقدم عرضا مغريا لميسي أفضل من السيتي

كشفت قناة "TyCSports" الأرجنتينية اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا لقائد برشلونة ليونيل ميسي الراغب في الرحيل عن فريقه هذا الصيف.

وأوضحت "TyCSports" أن باريس سان جيرمان عرض على ميسي راتبا أعلى مما يتقاضاه حاليا في برشلونة، بالإضافة إلى دفع تعويض للنادي الكتالوني، وهو ما لن يستطيع مانشستر سيتي تقديمه، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأضافت القناة أن هذا العرض سيخدم مصالح برشلونة الاقتصادية بشكل أفضل، رغم انجذاب ميسي إلى مشروع مانشستر سيتي، للعمل مرة أخرى مع الإسباني بيب غوارديولا.

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واعتبرت "TyCSports" أن تشكيل خط هجومي ضارب، إلى جانب النجم البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني أنخل دي ماريا، يبدو مغريا لميسي.

وأشارت القناة إلى أنه بخلاف أن باريس سان جيرمان يحتكر المنافسة في الدوري الفرنسي، الذي سيكون أقل تحديا بالنسبة للنجم الأرجنتيني من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، كما سيحافظ الفريق الباريسي أيضا على رغبته في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن ميسي، توصل لاتفاق مؤخرا مع مانشستر سيتي على البنود الشخصية، وسيوقع على عقد لمدة 3 سنوات، ويتبقى فقط اتفاق مسؤولي النادي الإنجليزي مع إدارة برشلونة.

المصدر: وكالات