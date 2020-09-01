والد ميسي يسافر إلى برشلونة للاجتماع مع بارتوميو

كشفت تقارير صحفية، أن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، استقل طائرة خاصة من الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء، متجها إلى إسبانيا للاجتماع غدا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.

ووفقا لقناة "TyCSports" الأرجنتينية، فإن خورخي ميسي غادر مدينة روزاريو على متن طائرة خاصة إلى برشلونة، من أجل الاجتماع، غدا الأربعاء، مع جوسيب ماريا بارتوميو.

وأشارت القناة إلى أن والد ميسي سيبحث عن اتفاق لرحيل اللاعب مجانا دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم القضائية لفض النزاع، أو دفع الشرط الجزائي في العقد.

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ويصر ميسي على الرحيل عن برشلونة، وغاب عن اختبار فيروس كورونا المستجد، يوم الأحد الماضي، ومن ثم عن أول تدريبين خاضهما الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان.

ويعد مانشستر سيتي، الوجهة الأقرب لميسي في الموسم الجديد، حيث يترقب النادي الإنجليزي، إنهاء أزمة اللاعب مع برشلونة، لضمه بشكل مجاني.

وأصيب ميسي بخيبة أمل وفقا لصيفة "فيرونيكا بروناتي" الأرجنتينية، التي قالت إن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تحدث مع النجم الأرجنتيني ونصحه بالاستمرار مع الفريق الكتالوني في الفترة الحالية، وعند نهاية الموسم يمكنه الانتقال إلى مانشستر سيتي بشكل مجاني، كون انتقاله في الفترة الحالية سيكون فيه الكثير من الصعوبة.

المصدر: وكالات