غوارديولا يوجه نصيحة صادمة لميسي

كشفت صحفية "فيرونيكا بروناتي" الأرجنتينية، أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، نصح ليونيل ميسي بالاستمرار مع برشلونة في الفترة الحالية.

وقالت الصحيفة، وهي مصدر موثوق فيما يتعلق بأخبار ليونيل ميسي، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن غوارديولا تحدث مع ميسي عدة مرات، ونصح الأول بأن يستمر ليونيل مع برشلونة في الفترة الحالية، وعند نهاية الموسم يمكنه الانتقال إلى مانشستر سيتي بشكل مجاني، كون انتقاله في الفترة الحالية سيكون فيه الكثير من الصعوبة.

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وأضافت: برشلونة لن يقبل خروج ميسي إلا عن طريق دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو، وهو أمر شبه مستحيل، وفي أفضل الحالات سيطلب برشلونة مبلغا ضخما مقابل انتقال أعظم لاعب في تاريخه، ما قد يجعل السيتي يواجه عقوبات محتملة بسبب قانون اللعب المالي النظيف، خاصة وأن النادي استطاع أن يلغي عقوبة حرمانه من المشاركات الأوروبية المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

وبدورها، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن التطور المفاجىء في أزمة ميسي وبرشلونة، واعتبرت أن الاتصال الجديد بين بيب غوارديولا والنجم الأرجنتيني، كان بمثابة الصدمة بالنسبة لميسي، بحسب مقربين منه أكدوا ذلك للصحيفة.

وبعث ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، رسالة إلى النادي الكاتالوني عبر الفاكس، قبل نحو أسبوع، أبلغه برغبته في فسخ عقده "من جانب واحد"، بموجب بند يسمح له القيام بذلك، والذي انتهى في 10 يونيو الماضي.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في هذه الصدد: "من حيث المبدأ، انتهت صلاحية هذا البند في 10 يونيو، لكن الطبيعة غير المعتادة لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا قد مهدت الطريق لميسي لطلب فسخ عقده اعتبارا من الآن. الأمر يتعلق بالخطوة الأولى نحو فتح مفاوضات لرحيله، على أساس بند فسخ العقد والبالغ 700 مليون يورو".

ولكن رابطة الدوري الإسباني، اعلنت يوم الاثنين الماضي، أنها اطلعت على عقد النجم الأرجنتيني، وأنها لن تسمح له بالانتقال إلا مقابل الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

المصدر: وكالات