خورخي فالدانو: ميسي رحل بالفعل عن برشلونة

صرح الأرجنتيني خورخي فالدانو لاعب ريال مدريد السابق، بأنه ليس لديه أي شك في رحيل مواطنه النجم ليونيل ميسي عن برشلونة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فالدانو، قوله: "سواء انتقل ميسي لناد آخر أو عاد إلى موطنه، فهو بالفعل رحل عن برشلونة، لا يوجد لدي شك في ذلك".

وأضاف: "كلما تمكن برشلونة من تقبل حقيقة خسارة أفضل لاعب لديه سريعا، كلما بدأ التركيز في إعادة بناء الفريق، فاللاعب البالغ من العمر 33 عاما لن يتمكن من إخراج البارسا من هذا الوضع وحده مرة أخرى، ولكنه يرغب في الاستمرار كليونيل ميسي".

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وعن المقارنة بين الموقف الحالي والموقف الذي اعتزل فيه ميسي اللعب دوليا قبل أن يعدل عن قراره، قال فالدانو: "الموقفين مختلفين تماما لعدم وجود شروط تعاقدية عندما رحل ليونيل عن الألباسيليستي، لا أعرف إلى متى ستستمر هذه القصة، ولكن كلما طالت، كلما زادت السموم بها".

وأبلغ ميسي برشلونة رغبته في الرحيل وتفعيل البند الذي يسمح له فسخ عقده "من جانب واحد"، لكن النادي الكاتالوني يؤكد أن موعد ذلك البند انتهى في 10 يونيو الماضي، وبالتالي يعتبر عقد نجمه ساري المفعول حتى 30 يونيو 2021، وبالتالي يجب دفع الشرط الجزائي وقدره 700 مليون يورو، في حال فسخ العقد.

المصدر: وكالات