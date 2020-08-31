برشلونة يبعث رسالة عبر "بوروفاكس" الشهير لميسي

كشفت شبكة "ESPN" الرياضية العالمية، أن إدارة برشلونة تخطط للرد على نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر تقنية "بوروفاكس" برسالة تطالبه فيها بإعادة التفكير في قراره بالرحيل عن النادي.

وقالت الشبكة العالمية، اليوم الاثنين، إن إدارة برشلونة قررت الرد على ميسي عبر تقنية "بوروفاكس" التي أرسل من خلالها النجم الأرجنتيني رسالته المدوية إلى برشلونة، يوم الثلاثاء الماضي، وأعرب فيها عن رغبته في الرحيل.

كما كشفت الشبكة النقاب عن تفاصيل اجتماع مرتقب بين بارتوميو، وخورخي ميسي، والد اللاعب الأرجنتيني، ووكيل أعماله أيضا، وهي القمة التي ستحتضنها، المكاتب الفنية في أروقة "كامب نو"، يوم الأربعاء المقبل.

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وأشارت مصادر "ESPN" إلى أن بارتوميو، يجهز عرضا جديدا لتقديمه لوالد ميسي من أجل إقناع نجله بالبقاء في النادي الكتالوني.

ويتضمن عرض بارتوميو، تمديد عقد ميسي لمدة عامين إضافيين، لينتهي في يونيو 2023، مع حصول اللاعب على 200 مليون يورو، بواقع 100 مليون يورو، وهو راتبه الحالي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي نتيجة جائحة كورونا، وقرار تخفيض رواتب كل اللاعبين خاصة الكبار أصحاب العقود الكبيرة والتي ترهق خزينة النادي.

وأضافت الشبكة أن مسؤولي برشلونة غير متفائلين بقبول اللاعب للعرض، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بين الجانبين هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى أن النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 33 عاما، سيرحل عن برشلونة هذا الصيف، وأن وجهته المقبلة ستكون على الأرجح نادي مانشستر سيتي، الذي يشرف عليه المدرب الأسطوري لـ"البارسا"، بيبب غوارديولا.

يذكر أن ميسي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة صيف العام المقبل، كان بعث بفاكس أخبر من خلاله الفريق الكتالوني برغبته في تفعيل البند، الذي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني في نهاية كل موسم، لكن إدارة "البارسا"، متشبثة باللاعب، وتطالب بالحصول على 700 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

المصدر: وكالات