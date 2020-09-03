قضي الأمر.. انتهاء اجتماع ميسي مع والده بحضور شقيقه رودريغو

عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، اجتماعا مع والده ووكيل أعماله خورخي، لبحث آخر مستجدات ملف أزمته مع النادي الكتالوني، بحضور شقيقه رودريغو.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عبر موقعها الإلكتروني، أن اجتماع ميسي ووالده عقد في منزل اللاعب، واستمر لأكثر من ساعة، وبحضور شقيقه رودريغو.

ويأتي هذا اللقاء الثلاثي للتباحث حول الخيارات المطروحة، غداة اجتماع خورخي ميسي مع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اقترح عقدا جديدا مدته موسمين للاعب، مضيفا أنه حال أصر ميسي على الانتقال إلى فريق آخر، فإن إدارة النادي ستتحرك قانونيا لحفظ حقوقها.

ويرفض ميسي الرضوخ لمطالب برشلونة بدفع الشرط الجزائي في عقده، والذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، من أجل الرحيل، في وقت يتمسك فيه الفريق الكتالوني بالإبقاء على خدمات لاعبه الأرجنتيني حتى نهاية عقده، صيف العام المقبل على أقل تقدير.

ومن المنتظر أن يتناقش ميسي مع عائلته حول الوضع الراهن، قبل محاولة التباحث مجددا مع بارتوميو، في وقت تشير فيه وسائل إعلام أرجنتينية إلى إمكانية بقاء ميسي في برشلونة لموسم آخر، وهو ما ألمح إليه خورخي لوسائل الإعلام عقب انتهاء اجتماعه مع بارتوميو.

فقد كشف البرنامج الإسباني "خوجونيس" الذي يذاع على قناة "لا سيكستا"، أن ميسي ووالده اتخذوا قرارا ويبقى فقط طريقة إعلانه سواء مساء اليوم الخميس أو الجمعة.

وكانت تقارير أرجنتينية أشارت إلى احتمالية بقاء ميسي داخل قلعة الكامب نو بنسبة 90% عقب إصرار بارتوميو على استمرار ميسي.

كما رد خورخي نفسه على سؤال، صباح اليوم الخميس، خلال حديث لإذاعة "كواترو" الإسبانية الشهيرة، حول احتمالية بقاء ميسي في برشلونة، بنعم، وكان السؤال التالي هو: كيف كان الاجتماع مع بارتوميو أمس الأربعاء؟ فرد: جيد جدا.

المصدر: وكالات