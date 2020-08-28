والد ميسي يرد على اهتمام سان جيرمان بضم نجله بجواب نهائي

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الجمعة، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أجرى مكالمة مع خورخي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، وسأله عن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني إلى الفريق الفرنسي.

Selon nos informations, Leonardo a appelé Jorge Messi, le père et représentant de Lionel Messi, pour se renseigner sur la situation de ce dernier et lui faire part de l'intérêt du PSG en cas de départ https://t.co/C4fBqEHSz6pic.twitter.com/0ljOKdP4pY — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 28, 2020

وأوضحت الصحيفة أن خورخي ميسي أخبر ليوناردو بأن ميسي يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

L'Equipe: PSG called Messi but he only wants to join Man Cityhttps://t.co/R2QJs9W7DL — SPORT English (@Sport_EN) August 28, 2020

وأبلغ ميسي فريقه برشلونة الثلاثاء الماضي رغبته بالرحيل بعدما أصبح غير راض عن مشاكل النادي داخل وخارج الملعب.

📰 (L'Équipe)



PSG Sporting Director Leonardo called Jorge Messi to confirm the Ligue 1 club wanted to sign his son this summer.



Lionel Messi's father told the Brazilian that his son has chosen to join Manchester City. #MCFC#Transferspic.twitter.com/QnnFuClSSZ — Broken Football (@football_broken) August 28, 2020

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ورشحت وسائل إعلام عدة بأن ينتقل ميسي الى مانشستر سيتي حيث سيجتمع مجددا بمدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين يعتبرون وجهة محتملة أيضا لميسي في حال فسخ عقده مع الفريق الكتالوني العريق.

المصدر: صحيفة ليكيب الفرنسية