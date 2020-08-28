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والد ميسي يرد على اهتمام سان جيرمان بضم نجله بجواب نهائي

الرياضة

والد ميسي يرد على اهتمام سان جيرمان بضم نجله بجواب نهائي
Reuters
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كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الجمعة، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أجرى مكالمة مع خورخي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، وسأله عن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني إلى الفريق الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي ميسي أخبر ليوناردو بأن ميسي يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأبلغ ميسي فريقه برشلونة الثلاثاء الماضي رغبته بالرحيل بعدما أصبح غير راض عن مشاكل النادي داخل وخارج الملعب.

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ورشحت وسائل إعلام عدة بأن ينتقل ميسي الى مانشستر سيتي حيث سيجتمع مجددا بمدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين يعتبرون وجهة محتملة أيضا لميسي في حال فسخ عقده مع الفريق الكتالوني العريق.

المصدر: صحيفة ليكيب الفرنسية

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