تفاصيل اجتماع بارتوميو مع والد ميسي

انتهى الاجتماع الذي انتظره عشاق الساحرة المستديرة وبرشلونة وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي خاصة بفارغ الصبر بين خورخي والد النجم ليو، وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تفاصيل اجتماع بارتوميو ووالد ميسي، الذي استمر لمدة ساعة ونصف، داخل أروقة النادي الكتالوني، للحديث عن مستقبل البرغوث.

🚨🚨🚨 Acaba la reunión Bartomeu - Jorge Messi



❌ El Barça, inflexible: no se negocia su salidahttps://t.co/bKzvSUMynApic.twitter.com/KP4TfpovVo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 2, 2020

وحضر الاجتماع كل من بارتوميو رفقة خافيير بورداس، وعلى الجهة الأخرى، اصطحب خورخي نجله رودريغيز، وخورخي بيكورت، محامي مكتب "كواتري كاساس".

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وأصر بارتوميو على موقفه بأن ميسي لديه عقد مستمر مع برشلونة حتى يونيو 2021، وقيمة الشرط الجزائي تبلغ 700 مليون يورو.

وأخبر رئيس البارسا، والد ميسي، بالرغبة في بقاء "البرغوث" والاعتماد عليه كلاعب أساسي في مشروع الهولندي رونالد كومان، المدرب الجديد "للبلوغرانا" الذي تولى المهمة بعد إقالة كيكي سيتين من منصبه.

وأكد بارتومويو على استمرارية تقديم عرض تجديد عقد ميسي، لمدة عامين، ولن يتفاوض في أي موقف على رحيل ليو، بالإضافة.

وعلى الجانب الآخر، طلب خورخي ميسي، الحصول على بطالة الرحيل بالمجان لتنفيذ البند الذي كانت التقارير تتحدث عنه في الأيام السابقة وإمكانية رحيل ميسي بالمجان، ولكن لم ينجح أي طرف في إقناع الآخر، لهذا ستستمر كلا الطرفين في المحادثات خلال الأيام المقبلة للوصل إلى حل، وحتى هذه اللحظة ميسي ما زال لاعبا في صفوف البارسا تحت قيادة كومان.

يذكر أن خورخي بيكورت، هو الشخص الذي نصح ميسي باستخدام خدمة "بورو فاكس" الشهير الذي أحدث قنبلة في أروقة الـ"كامب نو" يوم الثلاثاء قبل الماضي، وبعدها بعدة أيام اتخذ بارتوميو قرارا بانهاء عقده مع مكتب المحاماه الخاص بـ"بيكورت".

المصدر: "آس"