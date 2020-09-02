يوم الحسم.. هل يواصل ميسي مسيرته مع برشلونة أم سيرحل؟

من المنتظر أن يتحدد اليوم الأربعاء، مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ما بين البقاء مع برشلونة أو الرحيل بعد كل ما أثير من جدل في الأيام الماضية.

ويلتقي خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لمناقشة مصير "البرغوث" مع الفريق الكتالوني.

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ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن والد ميسي، سيطالب خلال الاجتماع بالسماح لنجله بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما سيقدم بارتوميو، عرضا لتمديد عقد "البرغوث" لموسمين إضافيين مع حصوله على بعص الامتيازات المالية وغيرها.

وبعث ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، رسالة إلى النادي الكتالوني عبر الفاكس، قبل نحو أسبوع، أبلغه برغبته في فسخ عقده من جانب واحد.

ويصر ميسي ومحاموه على وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف، ولكن برشلونة يؤكد أن هذا البند كان يجب تفعيله بحلول 10 يونيو.

وربطت تقارير إعلامية عدة خلال الأيام القليلة الماضية، ميسي بالانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة كمانشستر سيتي، وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان، ولكن فرص الأرجنتيني في مغاردة "البارسا" والانضمام إلى إنتر ميلان بالتحديد أصبحت شبه منعدمة، بعد تأكيد المدير الرياضي للفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، أن التعاقد مع "البرغوث" ليس من ضمن خطط فريقه أو من قدرته.

كما سربت وسائل إعلام إنجليزية أخبارا تحدثت عن صعوبة تعاقد مانشستر سيتي بدوره مع ميسي مقابل دفع مبلغ مالي، وأكدت أن الفريق الإنجليزي سيدرس فكرة ضم ميسي فقط إذا لم تكن هناك حاجة لدفع أي أموال لفريقه برشلونة.

المصدر: RT