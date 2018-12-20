المؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين: نمو الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 1.7 بالمئة خلال الأشهر الـ10 من 2018
بوتين: انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة بعد 5.2 بالمئة العام الماضي
بوتين: يجب تغيير هيكلية اقتصادنا وهو ما تهدف إليه المشاريع الوطنية التي تعمل عليها الحكومة
بوتين: بوسع اقتصادنا شغل المركز الـ5 عالميا وهو ما نهدف إليه
بوتين: أنا راض عن عمل حكومة مدفيديف
بوتين: نلاحظ حاليا نظاما عالميا متفككا حيال احتواء سباق التسلح
بوتين: تقدمنا في مجال الدفاع الصاروخي وهو عنصر بين الجهود الرامية لاحتواء سباق التسلح
بوتين: هناك توجهات لخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية
بوتين: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ قد يسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة إلى الأمن العالمي
بوتين: بوروشينكو تمكن من رفع مستوى شعبيته بفضل الاستفزاز في مضيق كيرتش على حساب مصالح أوكرانيا
بوتين: كل محاولات حل القضايا السياسية في منطقة دونباس باستخدام القوة محكوم عليها بالفشل
بوتين: سنبحث مصير البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا بعد انتهاء التحقيق
بوتين: العلاقات غير الطبيعية بين أوكرانيا وروسيا ستستمر طالما بقي معادو روسيا على رأس السلطة في كييف
بوتين: بوتينا المتهمة بالتجسس في الولايات المتحدة لم تعمل على تنفيذ أي مهمات من الحكومة الروسية
بوتين: الاتهامات المنسوبة إلى روسيا في إطار قضية سكريبال ليست إلا مبررا لشن هجمات جديدة علينا
بوتين: يفرضون عقوبات بسبب مسألة سكريبال ولم يفعلوا ذلك بقضية خاشقجي فهم مناهضون لروسيا
بوتين: فرض العقوبات على روسيا مرتبط بزيادة قدراتنا وعدم الرغبة في أخذ مصالحنا بعين الاعتبار
بوتين: اقتصاد روسيا تكيف مع تداعيات العقوبات الغربية المفروضة علينا