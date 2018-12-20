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بوتين: اقتصاد روسيا تكيف مع تداعيات العقوبات الغربية المفروضة علينا

المؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أخبار روسيا

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بوتين: نمو الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 1.7 بالمئة خلال الأشهر الـ10 من 2018

بوتين: انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة بعد 5.2 بالمئة العام الماضي

بوتين: يجب تغيير هيكلية اقتصادنا وهو ما تهدف إليه المشاريع الوطنية التي تعمل عليها الحكومة

بوتين: بوسع اقتصادنا شغل المركز الـ5 عالميا وهو ما نهدف إليه

بوتين: أنا راض عن عمل حكومة مدفيديف

بوتين: نلاحظ حاليا نظاما عالميا متفككا حيال احتواء سباق التسلح

بوتين: تقدمنا في مجال الدفاع الصاروخي وهو عنصر بين الجهود الرامية لاحتواء سباق التسلح

بوتين: هناك توجهات لخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية

بوتين: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ قد يسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة إلى الأمن العالمي

بوتين: بوروشينكو تمكن من رفع مستوى شعبيته بفضل الاستفزاز في مضيق كيرتش على حساب مصالح أوكرانيا

بوتين: كل محاولات حل القضايا السياسية في منطقة دونباس باستخدام القوة محكوم عليها بالفشل

بوتين: سنبحث مصير البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا بعد انتهاء التحقيق

بوتين: العلاقات غير الطبيعية بين أوكرانيا وروسيا ستستمر طالما بقي معادو روسيا على رأس السلطة في كييف

بوتين: بوتينا المتهمة بالتجسس في الولايات المتحدة لم تعمل على تنفيذ أي مهمات من الحكومة الروسية

بوتين: الاتهامات المنسوبة إلى روسيا في إطار قضية سكريبال ليست إلا مبررا لشن هجمات جديدة علينا

بوتين: يفرضون عقوبات بسبب مسألة سكريبال ولم يفعلوا ذلك بقضية خاشقجي فهم مناهضون لروسيا

بوتين: فرض العقوبات على روسيا مرتبط بزيادة قدراتنا وعدم الرغبة في أخذ مصالحنا بعين الاعتبار

بوتين: اقتصاد روسيا تكيف مع تداعيات العقوبات الغربية المفروضة علينا

يتبع...

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مباشر.. أمام عدد قياسي من ممثلي وسائل الإعلام، بوتين يجيب عن أسئلة الصحفيين