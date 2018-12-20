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بوتين: اقتصاد روسيا تكيف مع تداعيات العقوبات الغربية المفروضة علينا

بوتين: يشير إلى عدم إجماع العالم على احتواء سباق التسلح

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بوتين: يشير إلى عدم إجماع العالم على احتواء سباق التسلح
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قد يسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة للأمن العالمي.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم: "نشهد حاليا تفكك النظام العالمي للحد من سباق التسلح"، مضيفا أن هناك توجهات لخفض شروط وقواعد استخدام الأسلحة النووية مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.

وأشار بوتين إلى أن تقدم روسيا في الدفاع الصاروخي، يندرج ضمن جهود موسكو الرامية لاحتواء سباق التسلح.

المصدر: RT

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