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بوتين يعلق على إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا

أخبار العالم العربي

بوتين يعلق على إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا
RT
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا بأنه خطوة صحيحة، مضيفا أنه لا يفهم ماذا يعني هذا الإعلان بالضبط.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم الخميس، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، وسحب الولايات المتحدة قواتها خطوة صحيحة،

واستدرك قائلا: "حتى الآن لا أرى مؤشرات على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لكننا نفترض أن هذا أمر ممكن، لاسيما وأننا نسير في طريق التسوية السياسية"، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة للوجود العسكري الأمريكي في سوريا للتوصل إلى هذه التسوية.

وأضاف: "فيما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية، فلا أعرف ماذا يعني ذلك. للولايات المتحدة حضور في أفغانستان منذ 17 عاما، وكل عام يتحدثون عن الانسحاب من هناك، لكنهم ما زالوا موجودين".

وأضاف بوتين أنه موافق مع ترامب في أنه تم تحقيق الانتصار على "داعش" في سوريا، مشيرا إلى أن القوات الروسية وجهت ضربات قوية للتنظيم في ذلك البلد.

وحذر الرئيس الروسي من خطر تسلل إرهابيي "داعش" من سوريا إلى المناطق المجاورة.

المصدر: RT

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