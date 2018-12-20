بوتين: نعلم أين يقع مقر الجهة التي تسعى إلى التحكم بالعالم

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يشاع عن "رغبة روسيا في التحكم بالعالم"، مشيرا إلى أن هذا الموقف تروج له الدول الغربية بهدف حل مشاكلها الداخلية.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم الخميس: "هل تعتقدون أن هدفنا التحكم بالعالم؟ إن ذلك ليس أكثر من "قالب" يجري فرضه على الرأي العام الغربي، من أجل حل المشاكل السياسية الداخلية والمشاكل في صفوف حلف الناتو".

وأضاف: "هذا يعني أن حلف الناتو بحاجة إلى تهديد خارجي لتأمين التفاف الدول حوله، ولا سبيل آخر لتحقيق هذا الهدف، فلا بد من طرف تتم التعبئة ضده".

وتابع: "نفس الشيء ينطبق على السياسة الداخلية، لأن كثيرا من الدول، خاصة في شرق أوروبا، تشهد ارتفاعا في مشاعر معاداة روسيا، ويجري هناك استغلال مخاوف تاريخية من أجل ضمان المصالح السياسية"، مضيفا أن هذا الموقف يضر في نهاية الأمر بتلك الدول والشعوب نفسها ويعيق تقدمها.

وقال: "فيما يتعلق بالتحكم بالعالم، نعلم أين يقع المقر الذي يحاول فعل ذلك. وهو ليس في موسكو. الأمر له علاقة بالدور القيادي للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي وحجم نفقاتها العسكرية، التي تجاوزت 700 مليار دولار".

وأكد بوتين أن الهدف الأساسي لسياسة روسيا الخارجية يتمثل في ضمان الظروف المواتية لتطور البلاد باقتصادها ومجتمعها، لتحتل مكانة مرموقة في العالم كطرف يتمتع بالمساواة مع الآخرين.

المصدر: وكالات