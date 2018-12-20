بوتين: كييف نفذت استفزازها في كيرتش لتصعيد الوضع من أجل رفع شعبية بوروشينكو 

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن استفزاز كييف في مضيق كيرتش هدف إلى تصعيد الوضع عشية الانتخابات في أوكرانيا، متهما رئيسها، بيترو بوروشينكو، برفع شعبيته على حساب مصالح بلاده.

وقال بوتين، تعليقا على هذه القضية خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، اليوم الخميس: "ذلك كان استفزازا، والقيام باستفزازات أمر سيئ دائما. ما حاجة شركائنا الأوكرانيين إلى مثل هذا التطور للأوضاع؟ من المفهوم أن هناك انتخابات، وعليهم تصعيد الوضع لرفع مستوى شعبية أحد المرشحين، وأقصد الرئيس الحالي".

وأضاف بوتين: "هذا سيئ، وهو يضر في نهاية المطاف بمصالح شعبه ودولته، على الرغم من أنه يمكن التحرك بهدوء ودون أي استفزازات".

وأشار بوتين إلى أن السلطات الروسية ستبحث مصير البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا جراء الحادث في مضيق كيرتش بعد انتهاء التحقيق في القضية.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس الروسي على أن العلاقات غير الطبيعية بين بلاده وأوكرانيا ستستمر طالما بقي معادو روسيا على رأس السلطة في كييف.

كما أشار بوتين إلى أن كل محاولات حل القضايا السياسية في منطقة دونباس باستخدام القوة محكوم عليها بالفشل.

المصدر: وكالات