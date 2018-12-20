 
مباشر
عاجل
بوتين: اقتصاد روسيا تكيف مع تداعيات العقوبات الغربية المفروضة علينا

بوتين: اقتصادنا يتطور باضطراد لكن يجب تغيير هيكله

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7wl

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رضاه إزاء أداء الحكومة برئاسة دميتري مدفيديف، مشيرا إلى أهمية تغيير هيكل الاقتصاد الروسي.

جاء تصريح بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده الآن في موسكو.

وذكر بوتين أن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تظهر ديناميكية إيجابية، حيث سجل نمو الناتج الإجمالي المحلي معدل 1.7 بالمئة خلال الأشهر الـ10 من العام الحالي.

وأضاف الرئيس في عرضه لحصاد العام 2018، أن احتياطي الذهب بلغ 464 مليار دولار، ووصل الميزان التجاري إلى 116 مليار دولار، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة بعد أن كان 5.2 بالمئة العام الماضي.

مع ذلك، أشار بوتين إلى ضرورة تغيير هيكل الاقتصاد الروسي، مضيفا أن هذا هو ما تهدف إليه المشاريع الوطنية التي تعمل عليها الحكومة.

وقال: نستطيع التحول إلى الاقتصاد الـ5 عالميا، لكن الأمر الأهم هو الانتقال إلى فئة عالمية أعلى اقتصاديا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. أمام عدد قياسي من ممثلي وسائل الإعلام، بوتين يجيب عن أسئلة الصحفيين