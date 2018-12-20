بوتين: اقتصادنا يتطور باضطراد لكن يجب تغيير هيكله

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رضاه إزاء أداء الحكومة برئاسة دميتري مدفيديف، مشيرا إلى أهمية تغيير هيكل الاقتصاد الروسي.

جاء تصريح بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده الآن في موسكو.

وذكر بوتين أن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تظهر ديناميكية إيجابية، حيث سجل نمو الناتج الإجمالي المحلي معدل 1.7 بالمئة خلال الأشهر الـ10 من العام الحالي.

وأضاف الرئيس في عرضه لحصاد العام 2018، أن احتياطي الذهب بلغ 464 مليار دولار، ووصل الميزان التجاري إلى 116 مليار دولار، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة بعد أن كان 5.2 بالمئة العام الماضي.

مع ذلك، أشار بوتين إلى ضرورة تغيير هيكل الاقتصاد الروسي، مضيفا أن هذا هو ما تهدف إليه المشاريع الوطنية التي تعمل عليها الحكومة.

وقال: نستطيع التحول إلى الاقتصاد الـ5 عالميا، لكن الأمر الأهم هو الانتقال إلى فئة عالمية أعلى اقتصاديا.

المصدر: RT