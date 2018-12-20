بوتين: نحترم مصالح تركيا في سوريا وأنقرة أيضا مستعدة لتقديم تنازلات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تحترم مصالح تركيا فيما يخص سوريا، مشيرا مع ذلك إلى أن أنقرة مستعدة أيضا لتقديم تنازلات في هذا المجال.

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقده اليوم الخميس: "أعتقد أن علينا أن نكون مرتاحين من سير تطور العلاقات بين روسيا وتركيا اليوم، بما في ذلك على الساحة الاقتصادية وفي مجال الأمن".

وأوضح بوتين: "وعلى الرغم من أن مصالحنا لا تتطابق أحيانا في بعض المجالات، إلا أننا نتمكن من إيجاد حلول توافقية في تسوية الأزمة السورية، ونتعامل باحترام مع المصالح الوطنية التركية في هذا الاتجاه، لكننا نرى أيضا أن شركاءنا الأتراك أيضا مستعدون لتقديم تنازلات، ويتوصلون بالتعاون معنا إلى هذه الحلول الوسط بما يصب في مصلحة تحسين الأوضاع بسوريا ومحاربة الإرهاب وتعزيز العلاقات بيننا".

وتابع بوتين: "وعلى الرغم من أن تركيا عضو في الناتو وتنفذ التزاماتها التي تتحملها في إطار الحلف، إلا أنها تتبع في الوقت ذاته سياسات خارجية مستقلة لها، ونشيد كثيرا بهذا الأمر. وكل ذلك يخلق ظروفا ملائمة لمتانة علاقاتنا الثنائية ووجود إمكانيات للتنبؤ بها".

واعتبر بوتين أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "له دور كبير في هذا السياق"، وأعرب عن أمله في استمرار هذا التوجه في ظل قيادة زعيم تركيا الراهن.

المصدر: RT