بوتين يقارن بين تعامل الغرب مع قضيتي خاشقجي وسكريبال

ردا على طلب التعليق على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، انتهز بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الفرصة ليعلق على منطق العقوبات الغربية على خلفية قضية سكريبال.

وقال: "ليس هناك ما أعلق به على قضية خاشقجي. فالواضح أنه قتل، بينما سكريبال على قيد الحياة والحمد لله، لكن ما نلاحظه في قضية خاشقجي، هو تجاهلها المطلق، فيما فرضوا علينا الكثير من العقوبات في قضية سكريبال".

ووصف بوتين ذلك بأنه طريقة معادية لروسيا في التعامل معها، وأضاف: "هذا مجرد ذريعة. لولا سكريبال لافتعلوا شيئا آخر. فالهدف هو ردع روسيا كقوة منافسة".