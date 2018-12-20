أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي السنوي الـ14 لبوتين

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في موسكو، مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الـ14 بحضور عدد قياسي من الإعلاميين من روسيا ومختلف أنحاء العالم.

وعلى مدار حوالي 3 ساعات و40 دقيقة قدم بوتين أجوبة على عشرات الأسئلة المتعلقة بالقضايا الداخلية والخارجية والدولية الأكثر إلحاحا.

ونعرض عليكم أهم وأبرز التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي خلال المؤتمر.

نتائج العام 2018 في روسيا

بوتين: أنا راض عن عمل حكومة مدفيديف

بوتين: نمو الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 1.7 بالمئة خلال الأشهر الـ10 من 2018

بوتين: انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة بعد 5.2 بالمئة العام الماضي

بوتين: يجب تغيير هيكلية اقتصادنا وهو ما تهدف إليه المشاريع الوطنية التي تعمل عليها الحكومة

بوتين: بوسع اقتصادنا شغل المركز الـ5 عالميا وهو ما نهدف إليه

سباق التسلح العالمي

بوتين: نلاحظ حاليا نظاما عالميا متفككا حيال احتواء سباق التسلح

بوتين: تقدمنا في مجال الدفاع الصاروخي وهو عنصر بين الجهود الرامية لاحتواء سباق التسلح

بوتين: هناك توجهات لخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية

بوتين: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ قد يسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة إلى الأمن العالمي

الأزمة الأوكرانية والحادث في مضيق كيرتش

بوتين: بوروشينكو سعى لرفع مستوى شعبيته بفضل الاستفزاز في مضيق كيرتش على حساب مصالح أوكرانيا

بوتين: كل محاولات حل القضايا السياسية في منطقة دونباس باستخدام القوة محكوم عليها بالفشل

بوتين: سنبحث مصير البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا بعد انتهاء التحقيق

بوتين: العلاقات غير الطبيعية بين أوكرانيا وروسيا ستستمر طالما بقي معادو روسيا على رأس السلطة في كييف

التعامل الغربي مع قضايا خاشقجي وسكريبال وبوتينا

بوتين: يفرضون عقوبات بسبب مسألة سكريبال ولم يفعلوا ذلك بقضية خاشقجي فهم مناهضون لروسيا

بوتين: بوتينا المتهمة بالتجسس في الولايات المتحدة لم تعمل على تنفيذ أي مهمات من الحكومة الروسية

بوتين: الاتهامات المنسوبة إلى روسيا في إطار قضية سكريبال ليست إلا مبررا لشن هجمات جديدة علينا

بوتين: فرض العقوبات على روسيا مرتبط بزيادة قدراتنا وعدم الرغبة في أخذ مصالحنا بعين الاعتبار

بوتين: اقتصاد روسيا تكيف مع تداعيات العقوبات الغربية المفروضة علينا

الانسحاب الأمريكي من سوريا ومحاربة "داعش"

بوتين: حتى الآن لا أرى مؤشرات على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

بوتين: لا أعرف ماذا يعني إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا

بوتين: الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي وسحب الولايات المتحدة قواتها خطوة صحيحة

بوتين: أنا موافق مع ترامب في أنه تم تحقيق الانتصار على "داعش" في سوريا ووجهنا ضربات قوية للتنظيم

بوتين: هناك خطر من تسلل إرهابيي "داعش" من سوريا إلى المناطق المجاورة

آفاق تسوية الأزمة السورية

بوتين: الأسد وافق على قوائم المرشحين للجنة الدستورية السورية رغم اعتراضه على بعضهم

بوتين: نحن مرتاحون بشكل عام إزاء سير العمل على تسوية الأوضاع في سوريا

بوتين: العام القادم سيشهد انطلاق المرحلة السياسية للتسوية في سوريا

احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا

بوتين: الأحداث في فرنسا ناجمة عن استياء جزء كبير من الفرنسيين من الأوضاع العامة في بلادهم

بوتين: هناك فرق بين روسيا وفرنسا وهم رفعوا أسعار الوقود عمدا ونحن نكافح هذه الظاهرة

العلاقات مع بريطانيا وقضية "بريكست"

بوتين: على ماي الاستجابة لإرادة الشعب البريطاني الذي تم الإعراب عنه في الاستفتاء حول بريكست

بوتين: بريكست سينعكس على الاقتصاد الأوروبي والعالمي وكذلك على روسيا بشكل غير مباشر

بوتين: مهتمون بإعادة العلاقات مع بريطانيا إلى مستواها الطبيعي

التعاون مع تركيا في سوريا

بوتين: نحترم مصالح تركيا فيما يخص سوريا وأنقرة أيضا مستعدة لتقديم تنازلات

بوتين: نشيد بالسياسة الخارجية المستقلة التي تتبعها تركيا ولأردوغان دور كبير في ذلك

الصراع على الهيمنة العالمية

بوتين: نعلم أين يوجد مقر الطرف الذي يسعى إلى السيطرة على العالم وهو ليس في موسكو

بوتين: الناتو بحاجة إلى وجود تهديد خارجي لضمان الوحدة في صفوفه

بوتين: دول غربية كثيرة تشهد ارتفاعا في مشاعر معاداة روسيا ويجري استغلال هذه المخاوف لحماية بعض المصالح السياسية

المصدر: RT