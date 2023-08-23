كان على قائمة ركابها.. تطورات تحطم طائرة خاصة تابعة لمؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين

قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، قالت سلطة الطيران المدني الروسية إن اسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب.

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