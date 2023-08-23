كان على قائمة ركابها.. تطورات تحطم طائرة خاصة تابعة لمؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين
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قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، قالت سلطة الطيران المدني الروسية إن اسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب.
- شاهد عيان يكشف لـ RT تفاصيل لحظة سقوط طائرة مؤسس "فاغنر" يفغني بريغوجين
- "الطيران المدني الروسية": بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص
- لحظة تحطم طائرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين
- طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" وتحطمت في مقاطعة تفير
- طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير
- المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، لكن لم يتم الأعلان رسميا عن مقتله
- الطائرة كانت في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم"