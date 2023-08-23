 
مباشر
عاجل
"الطيران المدني الروسية": بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص

كان على قائمة ركابها.. تطورات تحطم طائرة خاصة تابعة لمؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين

أخبار روسيا

كان على قائمة ركابها.. تطورات تحطم طائرة خاصة تابعة لمؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwxm

قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، قالت سلطة الطيران المدني الروسية إن اسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا