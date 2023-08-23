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كان على قائمة ركابها.. تطورات تحطم طائرة خاصة تابعة لمؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين

وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تباشر التحقيق في حادث الطائرة المتحطمة في تفير

أخبار روسيا

وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تباشر التحقيق في حادث الطائرة المتحطمة في تفير
Globallookpress
طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير".
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باشرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية التحقيقات بملابسات حادثة تحطم طائرة الركاب في مقاطعة تفير التي قتل فيها 10 أشخاص واسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضمن قائمة الركاب.

وباشرت اللجنة التي تم تشكيلها ضمن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، التحقيق في كافة الظروف الأولية المحيطة في مكان الحادث، وبدأت أيضا في جمع المواد المتعلقة بتدريب الطاقم فضلا عن الحالة الفنية للطائرة التي تحطمت، وكذلك الحالة الجوية على طول مسار الرحلة التي قطعتها الطائرة، ومستوي عمل خدمات الإرسال ومعدات الراديو الأرضية.

وذكر البيان أيضا أنه في هذه المرحلة من التحقيقات، سيتعين على المتخصصين أيضا البحث عن الصندوق الأسود للطائرة من أجل التحليل اللاحق لسجلاته. مع الاستمرار في التحقيق بالحادثة.

وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، قالت سلطة الطيران المدني الروسية أن اسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب.

المصدر: RT

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