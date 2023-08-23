شاهد عيان يكشف لـ RT تفاصيل لحظة سقوط طائرة مؤسس "فاغنر" يفغني بريغوجين

تحدت شاهد عيان لـRT، عن حيثيات اللحظات الأولى لسقوط طائرة ركاب مملوكة ليفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير شمالي موسكو، مشيرا إلى سماع دوي انفجار قبل سقوطها.

وقال أحد سكان قرية بودوبي بمقاطعة تفير لـ RT عن تحطم طائرة إمبراير: "سمعت صوت انفجار مكتوم، نظرت إلى السماء ورأيت أن الدخان يتصاعد من الطائرة التي بدأت في السقوط بسرعة كبيرة وبشكل حاد".

وأضاف: "في المحصلة بدأت الطائرة بالسقوط، وعندما اختفت خلف قمم الأشجار، دوى انفجار قوي، وبعد 30 ثانية، خرج دخان أسود من المكان الذي سقطت فيه".

وتحطمت طائرة رجل الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقتل جميع من كان على متنها، ووفقا لبيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية كان اسم بريغوجين على قائمة ركاب الطائرة.

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".

المصدر: RT