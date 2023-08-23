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"الطيران المدني الروسية": بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص

"الطيران المدني الروسية": بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص

أخبار روسيا

Sputnik Elena Kopylova
مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين (صورة أرشيفية)
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قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، قالت سلطة الطيران المدني الروسية أن اسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب.

وسقطت الطائرة خلال توجهها من موسكو إلى سان بطرسبورغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية. 

تحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، لكن لم يتم الأعلان رسميا عن مقتله.

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".

المصدر: تاس

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