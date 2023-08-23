لحظة تحطم طائرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مساء اليوم لقطات تظهر سقوط طائرة في مقاطعة تفير الروسية يقال إن مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان على متنها.

ويظهر الفيديو حطام الطائرة في تفير، والحريق الذي اندلع في مكان الحادث، وتقول وسائل الإعلام إن الطائرة تابعة لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغني بريغوجين.

وتحطمت طائرة رجل الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقتل جميع من كان على متنها، ووفقا لبيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية كان بريغوجين كان على متن الطائرة.

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".

المصدر: RT