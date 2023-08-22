مؤسس "فاغنر" يظهر في إفريقيا لمحاربة الإرهاب (فيديو)

أعلن مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين عودته إلى إفريقيا لمحاربة إرهاب تنظيم "القاعدة" وغيره من العصابات الإرهابية، و"إحلال العدل وتحقيق السعادة للشعوب الإفريقية".

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ونشر بريغوجين تسجيلا مصورا عبر "تليغرام" قال فيه: "نعمل في درجات حرارة تصل إلى 50 مئوية كما نحب... مجموعة "فاغنر" تجعل روسيا عظيمة في جميع القارات وتجعل إفريقيا أكثر حرية، وتقرّ العدل وتحقق السعادة للشعوب الإفريقية، كما تقض مضاجع "داعش" و"القاعدة" وغيرهما من العصابات.

وتابع: "نوظف أبطالا حقيقيين ونستمر في إنجاز المهام المحددة التي أعطينا وعدا بتنفيذها".

ولم يذكر برغوجين مكان تواجده تحديدا.

المصدر: RT