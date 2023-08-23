حتى اللحظة.. العثور على 8 جثث في موقع تحطم طائرة "بريغوجين" بمقاطعة تفير الروسية

أعلن متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، العثور على 8 جثث حتى اللحظة، في موقع تحطم طائرة بريغوجين الخاصة بمقاطعة تفير شمال موسكو.

وقال المتحدث: "بحسب المعلومات المحدثة، تم العثور على 8 جثث في موقع تحطم الطائرة"، وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث مستمرة.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي"، كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، تحطمت قرب بلدة كوجينكينو في مقاطعة تفير.

وأضاف البيان أن فريق تحقيق توجه إلى مكان الحادث للبدء بكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة الأسباب.

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضا قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على متنها.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".

وشددت الإدارة على أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا بالحادث.

المصدر: RT