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هيئة الطيران الروسية تؤكد تواجد يفغيني بريغوجين على الطائرة المنكوبة وتعلن أسماء القتلى

هيئة الطيران الروسية تؤكد تواجد يفغيني بريغوجين على الطائرة المنكوبة وتعلن أسماء القتلى

أخبار العالم

هيئة الطيران الروسية تؤكد تواجد يفغيني بريغوجين على الطائرة المنكوبة وتعلن أسماء القتلى
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أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: "بريغوجين يفغيني، بروبوستين سيرغي، ماكاريان يفغيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي".

وأعضاء الطاقم: "ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران".

يتبع..

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