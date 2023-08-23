طائرة خاصة ثانية مملوكة لبريغوجين تهبط في مطار أوستافييفو بموسكو (فيديو)

هبطت قبل قليل، طائرة ثانية تابعة لرجل الأعمال يفغني بريغوجين من طراز "إمبراير 600" في مطار أوستافييفو بالعاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لخدمة تتبع الطيران "Flightradar24"، أقلعت الطائرة من موسكو إلى سان بطرسبورغ، بعد ظهر يوم 23 أغسطس، ثم غيرت وجهتها بعد حادث تحطم الطائرة الأولى وعادت مرة أخرى إلى موسكو.

وفي الوقت الحالي، تفيد الخدمة بأنه من المقرر أن تنطلق الطائرة ذاتها في رحلة من موسكو إلى باكو يوم غد الخميس.

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضا قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على متنها.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".

وشددت الإدارة على أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها".

المصدر: RT