"صبية الكهف" بتايلاند جاهزون للإجلاء ولكن العملية تواجه صعوبات جدية

أفاد الأطباء في تايلاند أن الحالة الصحية لكل أفراد فريق كرة القدم ومدربهم الذين تم العثور عليهم في كهف تام لوانج المغمور بالمياه، جيدة، وأكدوا أن أفراد الفريق كلهم جاهزون للإجلاء.

ونقلت قناة "Thai PBS" بيانا صدر عن الأطباء: "إن الحالة الصحية لكل الأشخاص الـ13 جيدة وإنهم جاهزون للإجلاء".

وتستعد قيادة عملية الإنقاذ حاليا لاتخاذ قرار حول مواعيد إخراج الأطفال من الكهف. ويرى الخبراء المشاركون في مناقشة هذه المسألة أنه يوجد هناك احتمال أن تبدأ عملية إخراج الأطفال اليوم الأربعاء.

وتواجه عملية إجلاء الأطفال صعوبات جدية وخاصة بسبب أن التلاميذ الذين ترعرعوا في منطقة جبلية في تايلاند لا يعرفون السباحة وخاصة مع معدات الغوص. ويتواجد حاليا في الكهف 5 غواصين عسكريين وطبيبان يقومون بتعليم الأطفال طريقة التنفس بواسطة أجهزة التنفس تحت الماء.

وسيتعين على الأطفال بمرافقة من الغواصين العسكريين المرور بأجزاء الكهف المغمورة بالمياه بشكل كامل التي يبلغ طول بعضها 200 متر. ومن المتوقع أن تستمر العملية عدة ساعات. وتم في طريق الإجلاء وضع أسطوانات احتياطية من الهواء المضغوط ومعدات الغوص الأخرى.

وأفادت القناة أيضا بأن الأمطار الغزيرة التي بدأت من جديد تهطل في مكان الحادث، تهدد بغمر الكهف بالكامل في الأيام القريبة القادمة. ويرى الخبراء أن نسبة المياه فيه سترتفع بكثير بعد 2 أو 3 أيام، الأمر الذي سيؤدي إلى غمر معظم الممرات التي يتوقع استخدامها لإجراء عملية الإجلاء. وفي هذه الحالة سيتعين على الأطفال والغواصين والأطباء الذين يساعدونهم البقاء في الكهف خلال عدة أشهر في انتظار انخفاض منسوب المياه.

وكان فريق كرة القدم المؤلف من 12 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم فقدوا يوم 23 يونيو الماضي بعد دخولهم كهف تام لوانج الواقع في محافظة تشيانغ راي شمال البلاد، وتزامن ذلك مع بداية موسم الفيضانات. واستمرت عملية البحث عن المفقودين 10 أيام.

المصدر: نوفوستي